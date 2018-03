Savona. Resta alta la preoccupazione dei sindacati sulla situazione di Tpl Linea: questa mattina a Palazzo Sisto si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l’assessore Silvano Montaldo.

“A seguito della procedura di concordato la situazione è molto tesa e la preoccupazione dei lavoratori è forte. Abbiamo ribadito con forza la necessità che l’azienda resti pubblica e abbiamo chiesto un sforzo al Comune di Savona in questa direzione – afferma Franco Paparusso della Uil -. Non siamo convinti della gara e pensiamo che ci siano rischi per il servizio e per i lavoratori”.

“Ci aspettiamo dall’azienda un vero piano industriale, che ora diventa una necessità. Senza un piano operativo vero e con risorse adeguate si rischia il fallimento” conclude Paparusso.

“C’è stato un confronto sereno, la preoccupazione sul concordato è comprensibile, tuttavia non ci sono rischi per gli stipendi che non sono in discussione e il Comune sta lavorando al nuovo contratto di servizio, valutando i costi e la sostenibilità economica – sottolinea l’assessore Montaldo -. E’ un momento delicato, per l’azienda, per il Comune e ovviamente gli stessi lavoratori. E’ stato un incontro chiarificatore e spero rasserenante rispetto alla complessa situazione”.

“Ora aspettiamo la procedura di concordato, per la quale dovrà poi essere sviluppato il piano futuro per l’azienda di trasporto: ci sono tempi e modalità da rispettare per operare con l’obiettivo della continuità aziendale” conclude l’assessore savonese.