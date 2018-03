Savona. “No alla vendita ai privati delle quote Tpl della Provincia di Savona. Le alternative esistono e i fondi ci sono, basta solo la volontà politica per mantenere il servizio di trasporti locale pubblico ed efficiente.” Lo dicono Andrea Melis, portavoce del MoVimento 5 Stelle Liguria, e il collega in comune Manuel Meles, che ieri hanno partecipato all’incontro pubblico organizzato dalle organizzazioni sindacali sulla gara del Tpl savonese.

“È chiaro che in questo momento al centrodestra manca la volontà politica di trovare soluzioni alternative perché vede il Tpl come un fastidio, una voce di bilancio da eliminare – concludono Melis e Meles – Una visione che rifiutiamo categoricamente e chiediamo agli enti locali proprietari di Tpl Linea di non rinunciare alla possibilità di evitare la gara attraverso l’affidamento in house. Le conseguenze delle scelte fatte oggi le pagheremo tutti a caro prezzo domani. Se rinunciamo a un servizio di trasporto pubblico, tornare indietro non sarà facile. E toccherà ai cittadini pagare il conto.”