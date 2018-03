Torna l’iniziativa solidale “Margherita per Airc”: i fiori arrivano dalla Piana di Albenga

Savona. Lo scorso anno, con 28mila esemplari di margherite vendute, e 30.000 euro raccolti, è stato possibile finanziare la seconda annualità di una borsa di studio assegnata dall’Istituto Europeo di Oncologia per un progetto di ricerca sui meccanismi biologici alla base della leucemia. Forte di questi successi torna quest’anno, dal 6 marzo al 25 aprile, la “Margherita per Airc”, iniziativa che vede l’Associazione Italiana Centri Giardinaggio rinnovare il supporto all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc). Per il quinto anno consecutivo, simbolo di questa iniziativa è il fiore che simboleggia la purezza e prodotto “Made in Italy” al 100%.

Eccellenza interamente italiana, la margherita che sostiene la ricerca oncologica proviene dalla Riviera Ligure, in particolare dalla Piana di Albenga, dove ogni anno ne vengono prodotti circa 10 milioni di vasi.

“Il mercato delle margherite – afferma il presidente di Coldiretti Liguria, Gerolamo Calleri – è un mercato di fondamentale importanza per la nostra regione con circa 2.900 aziende floricole impegnate sul territorio con una produzione regionale di oltre 10 milioni di vasi, che la rende determinante nell’economia di alcune zone, in primis la Piana di Albenga. Le 2.900 aziende floricole della Liguria rappresentano il 65% del PIL dell’agricoltura ligure, per un volume d’affari di 350 milioni di euro.”

L’iniziativa avrà anche quest’anno il supporto di un’altra Margherita: la campionessa mondiale di scherma Margherita Granbassi, da anni al fianco dell’Airc, nella doppia veste di ambasciatrice e volontaria.

Saranno quest’anno più di 70 i centri associati all’Associazione Italiana Centri Giardinaggio (l’elenco completo è sul sito www.aicg.it), dove si potranno acquistare le piante di margherita solidale al prezzo di 4,50 euro: per ogni piantina venduta, 1,50 euro sarà devoluto ad Airc per sostenere la terza e conclusiva annualità della borsa di studio.