Tennistavolo, la Serie A2 femminile fa tappa a Loano

Loano. Il tennistavolo di alto livello torna a Loano. Domenica 18 marzo al palazzetto dello sport Elio Garassini andrà in scena il quinto ed ultimo concentramento del girone B della Serie A2 femminile 2017/18.

Ad ogni concentramento si giocano due giornate di campionato; pertanto a Loano si disputeranno il nono e il decimo turno, che stabiliranno la classifica finale del raggruppamento.

“Ancora una volta – spiega il sindaco di Loano Luigi Pignocca – la Loano Città Europea dello Sport è teatro di un grande appuntamento sportivo. Calcio, basket, pallavolo, nuoto, bocce, sport paralimpici, ora la Serie A2 femminile di tennistavolo: le tantissime strutture sportive della nostra città sono in grado di ospitare ogni tipo di disciplina, offrendo le migliori condizioni per lo svolgimento di eventi anche di altissimo livello”.

“È per noi un grande piacere ospitare nella nostra città una tappa così importante della Serie A2 femminile di tennistavolo – aggiunge l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria -. Per tutta la giornata, al PalaGarassini si sfideranno alcune delle migliori squadre e delle migliori giocatrici della categoria, tutte impegnate nel conquistare il maggior numero di punti ai fini della classifica del raggruppamento. Una serie di incontri determinanti, dunque, che tra l’altro vedrà protagonista una giovanissima atleta del nostro territorio, cioè Valentina Roncallo“.

A partire dalle 11 si svolgeranno i primi tre incontri: il Toirano se la vedrà con il Tennis Tavolo Torino, l’A4 Verzuolo Benebanca Bcc Bene Vagienna affronterà Cortemaggiore, il Savona incontrerà l’Auxilium Bre Banca Cuneo.

Alle 14 sono in programma le seguenti sfide: Toirano contro Cuneo, Savona contro Cortemaggiore, Verzuolo contro Torino.

L’appuntamento è organizzato dall’Asd Toirano, che per la seconda stagione di fila è protagonista in Serie A2 femminile. Gli obiettivi sono migliorare gli 11 punti conquistati lo scorso anno e, soprattutto, conquistare la permanenza nella categoria.

Obiettivi alla portata della squadra del presidente Luciano Riolfo, dato che la classifica, al momento, è la seguente: Teco Corte Auto 14; Tennis Tavolo Torino, Tennistavolo Savona 11; Toirano 8; Auxilium Bre Banca Cuneo, A4 Verzuolo Benebanca Bcc Bene Vagienna 2. Le prime tre saranno ammesse ai playoff; le altre tre giocheranno i playout.

L’attenzione sarà rivolta principalmente all’atleta di casa, Valentina Roncallo, loanese, classe 2002, che da settembre si è trasferita a Formia per allenarsi presso il centro tecnico federale. Valentina, che al momento occupa la 27ª posizione della classifica italiana, in questo campionato di Serie A2 ha vinto il 57 per cento della partite giocate. Il Toirano, seguito dal tecnico Massimiliano Genta, potrà contare anche su Valeria Zefiro e Simona Rossini.

Il Tennistavolo Savona, che gioca la Serie A2 per il quarto anno consecutivo, si avvia a disputare i playoff per la terza stagione di fila. Schiererà la giovane Stella Frisone, con Dana Saporta ed Elisa Marzolla.

Gli spettatori che verranno ad assistere alla Serie A2 a Loano (l’ingresso sulle tribune è gratuito) potranno vedere all’opera anche Olga Dzelinska, Arianna Barani, Maria Rita Pilloni (Cortemaggiore); Natalia Riabchenko, Martina Nino, Manuela Daniele (Torino); Angela Alessandrini, Valeria Beccaria, Anna Panataro (Cuneo); Anna Coates, Giulia Marengo, Sara Rinaudo (Verzuolo).