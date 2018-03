Tavolo tra Regione, Trenitalia e pendolari sui treni a lunga percorrenza

Regione. Si è svolto oggi l’incontro organizzato da Regione Liguria con Trenitalia e le associazioni dei pendolari liguri. Insieme all’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino, per Trenitalia erano presenti: Gianpiero Strisciuglio, Direttore Passeggeri Long Haul, Sabrina Defilippis e Adriano Scapati, rispettivamente responsabile commerciale e produzione dei treni Intercity. All’ordine del giorno il servizio ferroviario a media e lunga percorrenza sulla linea Genova-Milano e sulle tratte Genova-Ventimiglia e Genova-La Spezia.

“Un incontro molto positivo – ha commentato l’assessore Berrino al termine del tavolo – in cui i responsabili nazionali della divisione Long haul di Trenitalia hanno dato piena rassicurazione che non ci sarà alcuna ripercussione negativa con l’entrata in servizio, dal prossimo 15 marzo, del nuovo Frecciarossa Genova Venezia, di cui sono stati già venduti, in 48 ore, oltre 700 biglietti. Una risposta positiva, segno che il servizio ha incontrato l’alto gradimento da parte dell’utenza ligure. Inoltre, Trenitalia ha accolto positivamente la richiesta di mettere allo studio la revisione delle coincidenze dal Ponente ligure con le Frecce Rossa e Bianca per Roma, un’importante soluzione che avrà ricadute positive anche sul piano turistico”.

Tra i dati di maggiore rilievo esposti da Trenitalia nel corso della riunione è stata evidenziata la puntualità degli Intercity che nel 75 per cento dei casi hanno raggiunto le destinazioni di Milano e Genova in orario o al massimo entro i cinque minuti. Percentuale che sale al 93 per cento escludendo le cause non imputabili al Gruppo FS. Elevato anche l’indice di regolarità con cancellazioni di corse ridotte allo 0,1 per cento di quelle programmate.

A favorire il miglioramento delle performance l’introduzione sui treni della Liguria, tra le prime regioni in Italia, della composizione bloccata con l’utilizzo delle nuove semipilota che, dopo una prima fase di rodaggio, durante la quale hanno manifestato qualche fisiologico inconveniente tecnico, hanno poi assicurato manovre più veloci a Milano e conseguente maggiore regolarità.

Di rilievo anche l’utilizzo delle vetture utilizzate finora sui Frecciabianca in grado di fornire maggiore comfort di viaggio. Un comfort ulteriore è stato offerto dalla presenza del servizio minibar e del pulitore viaggiante. Un riscontro a questi dati oggettivi si trova nelle indagini di gradimento del servizio svolte nel 2017 che testimoniano una crescita della soddisfazione con picchi di 9,6 punti percentuali vs 2016 nella valutazione della pulizia e di 7,3 sul comfort.