Stella, litiga con la moglie e arrivano i carabinieri: in casa gli trovano marijuana, arrestato

Stella. Questa notte i carabinieri di Albisola hanno arrestato per detenzione di droga un italiano di 47 anni, G.L., pregiudicato, originario di Savona ma domiciliato a Stella.

I militari sono intervenuti presso la sua abitazione in seguito a una segnalazione di una lite tra coniugi. Appena intervenuti i carabinieri hanno calmato gli animi ma, conoscendo i precedenti per droga di G.L., hanno proceduto ad effettuare una perquisizione rinvenendo della marjuana già suddivisa in dosi nonché vario materiale per il relativo confezionamento.

A quel punto sono scattate le manette, mentre lo stupefacente è stato sequestrato ed è attualmente al vaglio degli inquirenti. L’arrestato, dopo le incombenze di rito, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma di Savona e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.