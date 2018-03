Stasera The louassos live all\'arci brixton di Alassio

Serata RockBlues al Brixton con gli scombinati The Louassos. Non Mancate!!!!!

The Louassos

I The Louassos nascono a Cervo nell’inverno 2006 nel mitico Spazio Autogestito Babilonia con il nome Louasso Blues Band. All’attivo 2 cd (La Prmuina / …e me ne batto il belino); un video (sul brano La Parmuina); la partecipazione alla colonna sonora del cortometraggio “Double” (AB Monza Film) oltre a millemila concerti in ogni posto dove si sono fidati a farci suonare.

Nicola Rebuffo (Voce / Armonica), Fabrizio Bonanno (Chitarra / Cori); Picchio Massari (Batteria) e Peter Bernini (Basso) sono gli scombinati elementi della band. Con l’arrivo di Peter Bernini al Basso all’inizio del 2017, la Band ha deciso di suggellare il cambio modificando il nome in quello attuale di The Louassos.

Attualmente è in lavorazione il nuovo disco previsto in uscita nel 2018.

Contatti: gecsonbraun@alice.it 3270630641 Nicola 0183401488 Nicola http://www.myspace.com/louassobluesband.