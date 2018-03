Stasera al Circolo ARCI Messico & Nuvole di Albenga: Dj koma/Moder/Principe/Effementi/ Overkill Army LIVE

Secondo appuntamento realizzato in collaborazione tra Arci “Messico & Nuvole” Albenga e Arci “Brixton” Alassio…. all’insegna dell’Hip-Hop.

Aprirà la serata alle 22,00 il dj set di Nuff Vibes (DJ Smooth from XXmiglia & Vinz) per poi proseguire con i Live.

Sul palco si alterneranno :

Effementi Poison Squad, Overkill Army, Dj Pregno, Principe, DJ KOMA aka Mauràs.

Ospite speciale Moder direttamente da Glory Hole Records !!!!

Prima e dopo i live sempre Nuff Vibes con Dj tarma sui giradischi fino a tardi

Ingresso con tessera ARCI

Circolo ARCI Messico & Nuvole

Via Piave, Albenga