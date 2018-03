Stasera al Circolo ARCI Chapeau Famagosta di Savona si Ride con Andrea di Marco Show

ChapeauFamagosta

Sabato 10 Marzo ore 22:00

Andrea Di Marco Show..cabaret, musica e divertimento!

Cena degustazione + spettacolo ore 20:00

Spettacolo ore 22:00

Andrea Di Marco

Comico, musicista, autore, attore, leader politico.

Volto di Zelig, Zelig1 e Zelig off, inizia la sua carriera artistica con il gruppo comico-musicale dei Cavalli Marci, capitanati da Claudio Rufus Nocera. Partecipa con loro come attore-musicista a programmi come “Ciro il figlio di Target”, “Serenate” di Fabio Fazio e “Palcoscenico”.

Ha fatto parte del cast fisso di “Bulldozer” edizioni 2003-2004 e 2005, presentati da Enrico Bertolino e Federica Panicucci.

Nel 2007 -2008 fa parte del cast di “Quelli che il calcio e…”, condotto da Simona Ventura, di “Zelig off 2008” e, insieme al gruppo dei Bermuda Circus, è la colonna sonora comica di “Mai dire Martedì” con la Gialappa’s band e il mago Forrest.

Nel 2014 ha fondato insieme ad altri comici genovesi (Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, i Soggetti Smarriti, Gabri Gabra ecc) il gruppo dei Bruciabaracche, campioni di incasso nelle serate di comicità genovesi.

Nel 2016 fa parte del cast di Colorado Cafè.

Una serata all’ insegna del cabaret che prevede, su prenotazione, dalle 20:00, una cena degustazione.

Menù Roma in tavola

Antipasto:

Supplì al telefono

Carciofi alla romana

Rucola accomodata

Primo:

Bucatini all’amatriciana

Dolce:

Dolce di ricotta come al “Portico d’Ottavio”

Acqua e caffè.

Cena degustazione e spettacolo dalle ore 20:00, € 30,00.

Contributo spettacolo dalle ore 22:00, € 10,00.

Ingresso con tessera Arci

Info e prenotazioni 393.3225053