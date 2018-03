Stasera ai Raindogs: THE NEWTONES TRIO + THE DREAMERS

Raindogs House/Officine solimano/Secondo piano

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Sabato 3 marzo ore 22:00

The NewTones Trio + The Dreamers RnB&DooWop Dj Set



ingresso 5e con tessera arci

I NewTones sono un trio romano, appassionato di Rock & Roll e di armonizzazioni vocali. E’ composto da Clem Bernabei (piano e voce) Damiano Proietti (contrabbasso e voce) e Fabrizio Poggi (batteria e voce). Si ispirano alle Doo Wop band degli anni ’50 /’60 come Danny & the Juniors, Dion & the Belmonts, Tokens, Crests, Stereos; ma amano interpretare anche brani di bands del genere più moderne come: Jets, Keytones, Roomates. Insieme sulla scena Rock & Roll da dieci anni, hanno unito esperienze e capacità per dare vita a questo progetto ricercato, dove armonie e spirito R’n’R si fondono in un trio affiatato ed esplosivo!

The Dreamers

The Dreamers RnB&DooWop nasce dalla passione dei due dj (Houserockin’ Chris e Love Bandit) per la musica afro-americana degli anni ’50-’60. Selezioni musicali tutte da ballare direttamente da vecchi vinili a 45 giri di Rhythm and Blues, Doo Wop e Rock and Roll.