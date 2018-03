Stasera ai Raindogs di Savona: Luke Winslow King Feat, con Roberto Luti

Sabato 10 marzo ore 22:00

Luke Winslow King Feat, con Roberto Luti

“A New Orleans sono arrivato tredici anni fa, ospite di un mio amico. Pensavo di rimanere solo una notte e poi ripartire verso New York. Non sono più andato via.”

Lui è Luke Winslow King, una delle stelle musicali più brillanti della Crescent City, girerà l’Italia accompagnato da Roberto Luti, un vero fuoriclasse della chitarra slide.



ingresso 10e con tessera arci

Luke Winslow-King è un chitarrista, cantante, produttore e compositore di New Orleans. La sua musica è un eclettico mix che combina il delta blues del Mississippi, la musica folk, il jazz tradizionale e radici del rock and roll. I suoi brani originali mescolano idee contemporanee con stili che provengono da epoche passate, producendo un sound che è sia rustico che elegante; tutto questo insieme alla sua profonda voce e versatile chitarra che gli hanno fatto guadagnare una reputazione come musicista dall’energico soul e dalle dinamiche esibizioni.

Roberto Luti , chitarrista livornese che ha vissuto per 10 anni a New Orleans. Più volte in passato parlando della scena musicale di New Orleans con artisti statunitensi è uscito il nome di un italiano: Roberto Luti. “Magico”e “incredibile” le parole più ricorrenti per questo musicista di strada. Un grande artista con una sensibilità unica nella chitarra slide che gli ha permesso di far parte del progetto benefico internazionale “Playin for Change”.