Stasera 1° compleanno del Circolo ARCI Chapeau di Savona con Beer@Breakfast live

CIRCOLO ARCI CHAPEAU FAMAGOSTA

Via Famgosta, Savona

Sabato 03 Marzo, ore 21:30

Beer@Breakfast live @ Chapeau

Ingresso libero, consumazione obbligatoria.

Nel giorno del 1°Anniversario di ChapeauFamagosta una serata all’insegna del divertimento e del rock le sue contaminazioni.

Sul palco dello Chapeau i Beer@Breakfast fresca e divertente band savonese ci proporrà Funky ,Rythm&Blues sconfinati nel Pop contemporaneo e nel Rock anni ’70, quindi ce n’è per tutti i gusti.

Ci vediamo Sabato per festeggiare tutti insieme.

Che tu sia socio o non socio lo Chapeau ti aspetta per condividere una serata di musica e divertimento.

Beer at Breakfast :

Virna Battilocchi – Lead Vocal

Pina Imbesi – Voce

Alessandro Romano – Batteria

Pietro Arosio – Chitarra Ritmica

Salvatore Caudullo – Chitarra Solista

Gabriele Traverso – Tastiere

Pierluigi Firpo – Basso