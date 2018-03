A spasso per Finalborgo: atmosfera d’altri tempi e sapori liguri

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Finalborgo si prepara ad ospitare un ricchissimo evento che da quattordici anni si ripete in questo periodo: il Salone dell’Agroalimentare ligure, manifestazione dedicata ai prodotti tipici liguri che tradizionalmente viene organizzata a Finalborgo, annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, all’interno del Centro Storico medievale e nel Complesso Monumentale di Santa Caterina.

Nel 2018 il Salone dell’Agroalimentare ligure ha avuto il grande onore di essere inserito come unico evento della Provincia di Savona nel calendario di eventi del programma ministeriale Anno del Cibo 2018.

Si tratta di un evento appassionante, dove la storia incontra la cultura enogastronomica, dove il cibo ed il territorio viaggiano in simbiosi. I moltissimi eventi in calendario, gli oltre duecento espositori e i tantissimi visitatori, in aumento di anno in anno, animeranno un luogo per me magico.

Finalborgo fa parte di uno dei nuclei urbani del Comune di Finale Ligure. Luogo intriso di storia e bellezza, è circondato da una cerchia muraria medievale costruita intorno al 1447 da Giovanni I del Carretto ed ha quattro Porte d’ingresso: Porta Testa, Porta Reale, Porta Romana o del Mulino e Porta della Mezzaluna. Tra queste antiche mura, si rivive un’atmosfera d’altri tempi.

Nel tempo i siti storici e di interesse culturale sono stati oggetto di restauro, permettendo a tutti di poterne godere ancora oggi e di costituire un forte richiamo turistico.

Tra i siti restaurati, Il Complesso Monumentale di Santa Caterina (fine 400), con colonne e capitelli in pietra del Finale, che oggi ospita l’Oratorio dè Disciplinanti, dove si svolgono mostre ed eventi, la Sala Congressi ed il Museo Archeologico del Finale, con reperti che documentano la ricca storia e preistoria del finalese, dal Paleolitico inferiore al Medioevo. Qui troviamo importanti testimonianze ossee neandertaliane e l’imponente scheletro di ursus spelaeus che provengono dalla caverna delle Fate, sull’altopiano delle Manie, mentre dalla grotta delle Arene Candide è stata riprodotta la sepoltura del Giovane Principe, un ragazzo di età compresa tra i 15 ei 20 anni, vissuto oltre 20.000 anni fa.

Recentemente anche il Vecchio tribunale è stato restaurato rendendo possibile la fruizione del nuovo percorso museale “palazzo del tribunale”: 700 anni di arte, storia e vicende umane. Il percorso museale, terza fase del progetto “ la legge è uguale per tutti a la cultura è un bene di tutti”, ha restituito alla popolazione e ai turisti la fruizione del “Palazzo del Tribunale“ proponendo un nuovo utilizzo degli spazi nell’ottica di favorire la crescita culturale attraverso il recupero di una memoria storica. Bellissimo!

Sulle alture di Finalborgo sorgono due altri monumenti carichi di storia e leggende: il Castel Gavone, antica residenza dei Marchesi del Carretto e la Fortezza di San Giovanni, roccaforte spagnola costruita intorno ad una torre di avvistamento dell’epoca bizantina.

In ogni periodo dell’anno Finalborgo è affollato da turisti attratti dalla bellezza di un paesaggio unico, dalla storia e dai numerosi sport all’aria aperta che da qui si possono praticare in diversi scenari e percorsi: mountain biking, arrampicata, trekking e molto altro. Gli appassionati qui sono in un vero paradiso rinomato ormai in tutto il mondo come Capitale dell’Outdoor.

Il prossimo fine settimana, 16, 17 e 18 marzo, tutti a Finalborgo per il Salone dell’Agroalimentare ligure! Sarà una bellissima occasione per immergersi in questo splendido antico borgo ed ammirarne le sue bellezze, passeggiando tra gli espositori del miglior prodotto ligure e godendo di eventi imperdibili.

Ci vediamo in giro per i caruggi!

