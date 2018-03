Smottamento a Bergeggi, via De Mari chiusa fino a lunedì

Bergeggi. Via De Mari a Bergeggi, all’altezza del civico 45, resterà chiusa fino a lunedì mattina a causa di un leggero smottamento.

Ad annunciralo è il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello che dal suo profilo Facebook precisa: “Si comunica che a causa di un movimento franoso della parete lato monte in una proprietà privata e la sospensione forzata dei lavori di messa in sicurezza causa maltempo, si è resa necessaria l’ immediata chiusura di via De Mari, altezza civ. 45 (zona ex Galletto)”.

“La chiusura sarà attiva fino almeno alle h 7 di lunedì 12/03. Sono certo che comprendiate la necessità di preservare la pubblica incolumità a fronte di tali rischi” conclude Arboscello.