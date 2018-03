Slitta il consiglio comunale di Borghetto, il sindaco si scusa: “Come una mancanza di rispetto verso i cittadini”

Borghetto Santo Spirito. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, all’attacco sferrato dai due gruppi di minoranza di “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto” a proposito dello slittamento del consiglio comunale di ieri a causa del mancato inserimento di due documenti nella pratica di bilancio.

“C’è il momento per la polemica, c’è il momento in cui si portano avanti le proprie posizioni perché considerate quelle giuste ma c’è anche il momento in cui si deve avere il coraggio di riconoscere gli errori seppur formali e chiedere scusa – dice Canepa – Oggi è uno di quei momenti. Il mio ruolo mi impone onori ed oneri ed in questo caso mi impone di scusarmi a nome di tutto l’Ente con i cittadini di Borghetto. Aver dovuto rinviare per la seconda volta il consiglio comunale nel quale avremmo dovuto approvare il bilancio di previsione ed altre importanti questioni è per me equiparabile ad una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha riposto in noi la propria fiducia. Ho sempre vissuto l’ammissione di un errore come un momento di crescita, sono sicuro che per me lo sarà anche questa volta. Spero che questo possa servire da esempio per tutta la macchina comunale.”

Nel contempo il sindaco ha chiesto urgenti chiarimenti sulle dinamiche che hanno portato a questo errore formale, senza dimenticare che comunque “il bilancio di previsione, nella sostanza, non è cambiato per nulla rispetto al piano di riequilibrio presentato nei mesi scorsi e discusso più volte sia nelle commissioni che in consiglio”.