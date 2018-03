Sicurezza, Confabitare Savona scrive ai parlamentari: “Basta con l’eccesso di legittima difesa”

Savona. La sicurezza nelle abitazioni e nei posti di lavoro. E’ questo il tema oggetto della lettera che il presidente di Confabitare Savona, Roberto Giannecchini, ha inviato ai neo parlamentari della 18^ legislatura.

“Troppo spesso siamo costretti a leggere sui giornali, a vedere nei nostri telegiornali di eventi efferati nei confronti di nostri concittadini – si legge nella missiva – Troppo spesso delinquenti armati non solo di cattive intenzioni ma sempre più spesso di armi letali, entrano nelle nostre abitazioni, o nei nostri negozi, ci portano via i risparmi di una vita, fanno violenza nei nostri confronti e nei confronti dei nostri cari, e se per caso un cittadino esasperato decide di difendere il proprio domicilio o la propria attività. Ecco che inesorabile interviene un codice penale, che pare studiato a favore dei malviventi”.

Per questo motivo, l’associazione dei proprietari immobiliari chiede ai parlamentari “di mettere mano con urgenza al codice penale, basta con l’eccesso di difesa o il diritto del ladro di chiedere i danni, passando da violatore del domicilio vittima. Cancellate la vergogna scritta nelle ultime riforme legislative che differenziano il diritto alla difesa tra giorno e notte. E l’insistenza del concetto di eccesso di legittima difesa. Noi non amiamo le ambiguità, abbiamo scelto da tempo di schierarci al fianco delle persone oneste. Il punto centrale è che chi si introduce furtivamente nelle case e nei posti di lavoro non lo fa per offrirci un caffè o per portarci un dono, ma lo fa con l’unico scopo di rubare, di sottrarci quanto con sacrifici ci siamo guadagnato, con il loro agire mettono a repentaglio la nostra incolumità. Per questo vi chiediamo di fare sì che ogni cittadino abbia il sacrosanto diritto di difendere la proprietà”.

“Vi chiediamo di abolire la follia degli indulti o indultini, vi chiediamo di intervenire immediatamente nella revisione del sistema detentivo. Diciamo basta a giudici che lasciano fuori dalle carceri chi delinque. Difendere i diritti dei cittadini e la loro sicurezza deve essere il primo vostro scopo”.