Serie C Silver: Vado sfiora la rimonta a Genova

Vado Ligure. Nella seconda partita del gironcino A dei playoff, la Pallacanestro Vado viene sconfitta in casa della capolista Cus Genova.

La trasferta non era cominciata nel migliore dei modi, con l’ingorgo che occupava tutta la zona genovese di Brignole e della Foce, e che ha costretto la squadra ad arrivare al PalaCus solo dieci minuti prima dell’ora fissata per l’incontro; dopo un breve riscaldamento, i vadesi subiscono per tre quarti le iniziative dei più esperti genovesi, ma nell’ultimo quarto riescono a reagire andando vicino ad una clamorosa rimonta.

La cronaca. Parte subito forte il Cus, mentre Vado sbaglia facili canestri da sotto e commette distrazioni in difesa; Brignolo mette a segno i primi punti vadesi, ma la fine del primo quarto vede i padroni di casa già avanti di 11 punti.

Nel secondo parziale, con l’ingresso di Pesce, c’è una piccola reazione degli ospiti che approfittano delle rotazioni del Cus per ridurre lo svantaggio.

Alla ripresa del gioco il quintetto base genovese mette in grave difficoltà Vado; le triple di Bedini, Mangione e Dufour spingono il Cus avanti di 20.

Nell’ultimo parziale avviene l’imprevedibile: approfittando di un comprensibile rilassamento dei genovesi, gli ospiti si rifanno sotto: prima i canestri di Lo Piccolo e Anaekwe, poi le triple di Pelegi e Fazio portano Vado al meno 3 ad un minuto e mezzo dal termine; un fallo porta però Dufour in lunetta, mentre gli attacchi finali vadesi non vanno a segno.

Nel prossimo incontro, sabato 17 marzo alle ore 18,15, la Pallacanestro Vado affronterà, nuovamente in trasferta, il Tigullio a Santa Margherita Ligure.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 2ª giornata:

Cus Genova Basket – Azimut Pallacanestro Vado 71-64

(Parziali: 20-9; 35-27; 62-42)

Cus Genova Basket: Bianco, N. Vallefuoco, Dufour 27, Cassanello 2, Mangione 8, Bedini 19, S. Vallefuoco 2, Ferraro, Pampuro 7, Franconi, Zavaglio 7. All. Pansolin.

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic, Lo Piccolo 11, Pelegi 12, Pesce 9, Cerisola 3, Fazio 6, Pintus 4, Brignolo 9, Tsetserukou 2, Anaekwe 8. All. Costa, ass. R. Dagliano e S. Dagliano.

Arbitri: Pisaniello (Ceriana) e Mammola (Chiavari).

La classifica del girone A: Cus Genova Basket 14, Azimut Pallacanestro Vado 10; Tigullio Sport Team 6; Basket Pegli 0.