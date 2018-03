Serie C Silver: Vado inizia bene la seconda fase battendo Pegli

Vado Ligure. Vittoria tranquilla per la Pallacanestro Vado, che nonostante la brutta percentuale nel tiro da tre sfrutta bene i suoi lunghi e con una buona difesa tiene gli avversari del Pegli ad un punteggio molto basso.

Primo quarto che vede Vado scattare subito sul 7-0 con Tsetserukou e Lo Piccolo; i genovesi reagiscono fin quasi a raggiungere i vadesi sul 9-8, ma i padroni di casa chiudono sul più 5.

Nel secondo parziale Anaekwe si fa valere sotto canestro, mentre Pegli segna solo 5 punti. Alla ripresa del gioco Cerisola piazza 7 punti di fila e Vado allunga.

Nell’ultima frazione Fazio spegne le ultime velleità dei genovesi che nonostante tre triple nel quarto chiudono con un netto passivo.

Nel prossimo turno Vado affronterà in trasferta la capolista Cus Genova che sabato ha subito un’inattesa sconfitta con il Tigullio. Palla a due sabato 10 marzo alle ore 21.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 1ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Basket Pegli 69-37

(Parziali: 17-12; 32-17; 50-26)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic, Lo Piccolo 11, Pelegi, Brignolo, Cerisola 9, Fazio 14, Pesce 4, Pintus 2, Anaekwe 16, Tsetserukou 13. All. Costa, ass. R. Dagliano e S. Dagliano.

Basket Pegli: Penna, A. Zaio, Corba 8, Nicoletti 7, Niesih, Mozzone 3, Bochicchio 3, Pedemonte, M. Zaio 9, Grillo 3. All. Piastra, ass. Griffanti Bartoli e Pozzi.

Arbitri: Vicari (Imperia) e Andreini (San Bartolomeo al Mare).

La classifica del girone A: Cus Genova 12, Azimut Pallacanestro Vado 10; Tigullio 6; Pegli 0.