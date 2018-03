Savona. Prosegue il cammino della Serie C di pallavolo femminile: il massimo campionato ligure, che vede in fuga Serteco, Admo e Volare, è giunto alla sedicesima giornata, un turno chiuso dal recupero disputato ieri sera tra Volare volley e Gabbiano volley Andora ieri sera.

La Serteco guida la serie: il team genovese si è imposto nella trasferta di Sanremo e nalla “città dei fiori” ha prevalso in soli tre set, nonostante la fiera resistenza delle padrone di casa.

Bene anche la seconda della serie: la Admo di coach Trabucco ha tenuto il ritmo, vincendo in tre set la sfida casalinga con la Volley pepe nero Spezia, vicina a impensierire le ospiti solo nella seconda frazione. Rimane così a un solo punto dalla vetta della serie e prosegue la corsa per la promozione.

Terza piazza per la Volare: il posticipo le ha consegnato i tre punti al termine di una gara davvero combattuta, con molti set chiusi con un margine minimo tra i due team. Il match di Genova Voltri si è concluso sul 3-1.

Al quarto posto della serie si trova la Tigullio, quinta la Virtus Sestri: entrambe le squadre sono distanti dalle prime tre ed entrambe hanno avuto successo in questo recente turno di campionato, con importanti incursioni esterne. Le tigulline sono riuscite a imporsi sul terreno dell’Albaro Levante per tre set a zero, mentre la Virtus ha avuto la meglio in tre set sulla Fanball di La Spezia.

Grande equilibrio, però, in questa parte della classifica della serie: la Tigullio ha una lunghezza sulla Virtus, che si trova in equilibrio con Maurina Strescino, Santa Sabina e Grafiche Amadeo Sanremo, mentre le CH4 Albenga è solo un punto più indietro.

Vittoria casalinga per il Santa Sabina: 3-0 il risultato per le ragazze di casa, che hanno piegato la Normac di Barabino e Piziali. Vince infine anche la CH4 Albenga: in casa il team di Valentina Pezzillo ha avuto la meglio sulla Maurina Strescino, portandosi così vicino alla bolgia al centro della classifica.