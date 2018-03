Savona. Classifica confermata nella Serie C maschile di pallavolo; le prime quattro del massimo campionato ligure rimangono invariate, vincendo sulle rivali di giornata. Se ne avvantaggia, insomma, la Zephyr, che mantiene il suo vantaggio e vede avvicinarsi la fine del campionato, sempre in testa per la sfida alla promozione nella serie nazionale.

La Zephyr di Andrea Marselli, infatti, si è imposta in tre set sulla Futura Avis Bertoni; i tre punti hanno fatto il paio con quelli conquistati dal Cus Genova di Gerry Grotto, vincente in casa sulla Grafiche Amadeo Sanremo. I genovesi tengono il ritmo, ma sono a una lunghezza dalla capofila nella classifica della serie.

Terza piazza per la Spedia Volley: Cecchi ha guidato la vittoriosa gara casalinga contro la Colombiera Sarzana, che ha resistito solo tre set, pur portando i primi due al 25-23. Successo casalingo, ma per 3-1, anche per l’Admo volley, che ha così inchiodato la rincorsa dell’Avis volley team Finale, sempre quinta.

Due successi in trasferta concludono il quadro della Serie C per la sua quattordicesima giornata: netto il 3-0 dell’Albisola volley in casa del Santa Sabina, un’affermazione che costa ai genovesi il sorpasso. Tie break, invece, tra 3 Stelle villaggio e Olympia Voltri: i due punti se li aggiudicano i voltresi, che salgono così a 8 punti nella classifica generale.