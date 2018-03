Vado Ligure. L’Amatori Savona passa con non poche difficoltà nel sempre ostico campo di Marola. Le biancorosse pagano una serata a dir opaca di Poggio e Cambiaso e non riescono ad arginare Morselli, che sarà per tutta la gara una spina nel fianco della difesa vadese.

A complicare la serata delle pappagalline ci si mette anche un arbitraggio contestato dalle ospiti, che premia sistematicamente le amaranto di coach Martini.

Che la gara fosse difficile era arcinoto e i primi minuti della partita non fanno che confermare i presagi della vigilia. Marola è arroccata nel suo fortino e l’Amatori cozza contro la zona delle spezzine. Le percentuali da tre punti per le ospiti raggiungono velocemente temperature artiche (1 su 15 nei primi due quarti), con le vadesi che non trovano il verso giusto in attacco e restano davanti solo grazie ad una difesa decente che, a parte Morselli, limita Mori a soli 7 punti finali.

Nel secondo quarto le ragazze del presidente Mazzieri riescono a prendere un minimo di ritmo e grazie ad un paio di rubate di Zappatore vanno all’intervallo lungo avanti di 10 sul 18-28, punteggio che la dice lunga sulle difficoltà offensive delle biancorosse.

L’inizio del terzo quarto non preannuncia niente di buono per le ragazze ospiti, che perdono Demattei per una brutta distorsione e risultano ancora più involute in attacco rispetto ai primi due quarti. Le vadesi resistono e vanno all’ultimo intervallo ancora avanti di 11 (28-39). Ma un paio di errori ed alcune decisioni arbitrali discutibili permettono a Marola di rientrare a ridosso negli ultimi 5 minuti, che si giocano punto a punto.

Sono un paio di zingarate di Zappatore ed un canestro di Dagliano a chiudere definitivamente la gara, con Marola che ha l’ultimo sussulto con una bomba di una indemoniata Morselli (22 per la lunga spezzina). Mata dalla lunetta mette i punti della staffa e l’Amatori Savona guadagna il referto rosa, mai così sudato.

Le biancorosse pagano sicuramente la disabitudine a giocare partite punto a punto, ma bisogna fare tesoro velocemente degli errori commessi perché Marola potrebbe essere prossima avversaria delle vadesi nei playoff.

Ora altro riposo per l’APS, poi due partite consecutive casalinghe con Auxilium e San Terenzo che serviranno a delineare la classifica finale e la relativa griglia playoff.

Il tabellino:

Basket Marola – Amatori Pallacanestro Savona 45-51

(Parziali: 11-13; 18-28; 28-39)

Basket Marola: Ravenna Corvi, Sani 2, Mori 7, Martini, Pierleoni 4, Frantulli 5, Mondini, Valle 5, Morselli 22. All. P. Martini.

Amatori Pallacanestro Savona: Gatto 2, Ellena, Mata 7, Lanari 9, Franchello, Cambiaso, Zappatore 13, Poggio 2, Dagliano 16, Demattei 2, Raineri. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Arbitri: Moscatelli (Bolano) e Obreja (La Spezia).

La classifica solo senior: Amatori Pallacanestro Savona 24; Audax San Terenzo 20; Marola 16; Aurora Chiavari 14; Auxilium 12; Sidus Genova 6; Blue Ponente 4; Villaggio 2.