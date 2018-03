Seconda Categoria: la Baia Alassio ferma sul pari il Soccer Borghetto

Alassio. Il vantaggio di aver già effettuato il turno di riposo, da alcune settimane, fa del Soccer Borghetto la squadra favorita per la vittoria del campionato nei confronti delle due rivali, Borghetto e Cervo. I biancorossi lo sono tuttora, dato che devono ancora giocare quattro partite contro le tre dei concittadini e dei gialloneri. Ma da domenica la nuova capolista è il Borghetto, con un punto di vantaggio sul Soccer.

La squadra allenata da Fabio Cordiale, in tribuna per squalifica, sette giorni dopo il pari nel derby ha impattato con lo stesso punteggio, 1 a 1, sul campo della Baia Alassio. La matricola del campionato è andata al riposo in vantaggio di un gol, segnato dal solito Carparelli; ad una decina di minuti dal fischio finale i gialloneri di mister Pietro Iurilli hanno pareggiato i conti con Cavassa.

Il Borghetto ha regolato la Villanovese per 3 a 0, portandosi a quota 36 punti, contro i 35 del Soccer. In terza posizione c’è il Cervo, che ha strapazzato la San Filippo Neri per 6-1 ed ora ha l’attacco più prolifico del girone con 53 reti segnate. Per i gialloneri doppietta di Salvatore Bella e singole marcature di Alberti, Pippia, Gagliano e Sarzano; per gli albenganesi gol di Bellissimo per il temporaneo 5 a 1.

Prosegue l’ottimo periodo dell’Andora, che nelle ultime sei giornate ha ottenuto quattro successi e due pareggi. I biancoblù sono in quinta posizione, appaiati al Riva Ligure, ed hanno staccato la Carlin’s Boys che era ferma per riposo. La formazione condotta da Francesco Bogliolo si è imposta per 1 a 0 sul terreno della Virtus Sanremo, grazie ad un gol di Proglio a metà ripresa.

Prosegue l’altalenante cammino del Borgio Verezzi, che continua ad alternare belle vittorie ad inopinati passi falsi. Sul campo di Pietra Ligure i rossoblù sono stati superati per 2 a 1 dal Riva Ligure. Ospiti in vantaggi per primi con Labricciosa, cui ha risposto Klajd Menga poco prima dell’intervallo. Nel secondo tempo Lucà ha realizzato la rete che ha dato i 3 punti agli imperiesi.