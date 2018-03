Pietra Ligure. Due delle partite in programma domenica 4 marzo sono state cambiate di sede. Cervo e San Filippo Neri Albenga si affronteranno al Salvo ai Piani di Imperia; Borgio Verezzi e Riva Ligure giocheranno al De Vincenzi di Pietra Ligure. Confermato l’orario d’inizio: le 15.

Matteo Leocadia (Borghetto) e Davide Pascarella (Soccer Borghetto) sono stati fermati per due turni.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Francesco Pasquale (Borgio Verezzi) e Riccardo Testi (Soccer Borghetto).

Fabio Cordiale, allenatore del Soccer Borghetto, è stato squalificato per tre giornate in quanto “allontanato per ripetute proteste nei confronti dell’arbitro; ritardava l’uscita dal terreno di gioco”.

La Villanovese è stata multata di 30 euro per “mancanza dell’acqua calda per la doccia nello spogliatoio del direttore di gara”.

La classifica marcatori dopo 17 giornate:

17 reti: Carparelli (Soccer Borghetto).

13 reti: Labricciosa (Riva Ligure).

9 reti: Simonassi (Borghetto), Mandraccio (Soccer Borghetto).

8 reti: Cuneo (Carlin’s Boys), Pippia (Cervo).

7 reti: Cotardo (Cervo), Frione, Patitucci (Borgio Verezzi), S. Panizzi (Riva Ligure), M. Gervasoni (Borghetto), Capozucca, Basso (Virtus Sanremo).

6 reti: Spinelli (AC Andora), En Nasery (San Filippo Neri Albenga), Cela (Borgio Verezzi).

5 reti: Cresci (Baia Alassio), Franzone (Carlin’s Boys), Gagliano (Cervo), Artiano (Borghetto), Spinelli (AC Andora), D’Amico (Virtus Sanremo).

4 reti: Carotta (AC Andora), Campani, Ristagno, Revello (Baia Alassio), Alberti, Ilacqua (Cervo).

3 reti: Bellissimo (San Filippo Neri Albenga), Filardo, Lucà (Riva Ligure), Scalmato, Proglio, Fe. Bogliolo, Bianco (AC Andora), L. Gervasoni, Fruzzetti (Borghetto), Raddi, F. Insolito, De Luca, Caputo (Soccer Borghetto), Cavassa, Zouita (Baia Alassio), G. Bella, N. Avignone, S. Bella (Cervo).

2 reti: Schievenin, G. Numeroso, Giustacchini (Cervo), Garofalo (Soccer Borghetto), Calarco (AC Andora), Fazzari, Baglio, El Maazouzi (San Filippo Neri Albenga), Saidiqi, Koroma (Virtus Sanremo), Sorrentino, Lamarra (Baia Alassio), Balbi (Borghetto), Arduin, Prette (Carlin’s Boys), Kryemadhi (Borgio Verezzi).

1 rete: Di Salvo, Gagliolo, Pulaj, Carattini (AC Andora), Munì, Immordino, Aburgiga, Andreis (San Filippo Neri Albenga), Monteleone, Guarisco, Canetto (Baia Alassio), Zinghini, Romanelli, Amoretti, W. Tulimiero, Kerrci (Riva Ligure), Melogno, Sole, Fornari (Borgio Verezzi), Astegiano, Urbina, Marcucci, De Benedetto, M. Brizio, Lupi, Politi, Asconio (Carlin’s Boys), Combi, Almonti, Damasco (Cervo), Desiato, Santelia, Pianese, Taku, Vigliercio, Parodo, Leocadia (Borghetto), L. Muscio, Rizzi, S. Muscio, Fiorillo, Testi, Giglia, Primoceri, Rembado (Soccer Borghetto), Baldoino, Isabella, Lecini, Conforti (Villanovese), Spuri, Fonte, Lanteri, Okisor (Virtus Sanremo).

Autoreti: M. Gervasoni (pro Borgio Verezzi), Zinghini (pro Borghetto), S. Martini (pro Cervo).