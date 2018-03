Borghetto Santo Spirito. Primo tempo al passo per i granata di Borghetto: un approccio un po’ troppo rilassato contro l’ultima in classifica e alcune assenze (infortuni, squalifiche e turnover) possono spiegare come i padroni di casa costruiscano, camminando per il campo, cinque o sei palle gol, ma non riescano a concretizzarle. La Villanovese prova a ripartire, ma non arriva mai a presentarsi pericolosamente dalle parti di Sabìa.

Altra musica nella ripresa. I ragazzi di mister Carle devono finalmente aver capito, nell’intervallo, che bisogna fare un po’ di più, e il cambio di marcia porta subito il risultato: al 7° incursione di Fruzzetti, che viene falciato in area. Dal dischetto si presenta lo stesso Fruzzetti che porta i granata in vantaggio.

I padroni di casa crescono coi minuti: anche il subentrato Simonassi partecipa alla festa e raddoppia al minuto 29. Le squadre si allungano entrambe, ma la corsa e le forze fresche del Borghetto mantengono la pressione sugli avversari fino all’ultimo, recupero compreso: ci pensa al 49° Luca Gervasoni, da poco subentrato, a chiudere i conti. Fa 3-0 e la partita termina così.

La vetta della classifica sarà una conquista difficile da mantenere: però intanto in casa Borghetto ci si gode, almeno per una settimana, il primato. Con avversarie più attrezzate bisognerà dare molto di più.

Le formazioni:

FCD Borghetto 1968 (4-3-3): Sabìa M.; Santelia, Mantero, Pellegrini, Desiderio; Pianese, Desiato (Dileo dal 34° del s.t.), Parodo (Gervasoni M. dal 38° del s.t.); Artiano (Simonassi dal 15° del s.t.), Vigliercio (Vallone dal 25° del s.t.), Fruzzetti (Gervasoni L. dal 23° del s.t.). A disposizione: Giusto, Balbi. All. Maurizio Carle.

Villanovese (4-4-2): Rotiroti; Todde (Delloriente dal 34° del s.t.), D’Agostino, Ronco, Gangi; Baldo, Aramini (Abbatangelo del 34° del s.t.), Lecini, Baldoino; Conforti, Bonsignorio (Cabiati dal 20° del s.t.). A disposizione: Isabella, Oliva, Mantio. All. Ferruccio Vio.