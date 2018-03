Scomparsa di Rosy Guarnieri, il saluto di Matteo Salvini: “Aiutaci da lassù”

Albenga. “Ha avuto appena il tempo di festeggiare la vittoria e di essere eletta in parlamento e poi stamattina ci ha salutato. Ma siamo sicuri ci seguirà da lassù. In bocca al lupo, Rosy”. Questa mattina anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha voluto dedicare un saluto speciale all’ex sindaco di Albenga Rosy Guarnieri, scomparsa questa notte.

Il saluto di Salvini a Guarnieri è arrivato durante l’intervento del “Capitano” nell’ultima giornata della terza edizione della Scuola di Formazione Politica in corso a Milano.

Un saluto ripetuto anche in un post pubblicato qualche minuto dopo. In accompagnamento alla foto che lo ritrae insieme a Guarnieri, il segretario del Carroccio scrive: “Buon viaggio Rosy, hai fatto in tempo a gioire per la vittoria della tua Lega, anche nella tua amata Albenga, e ci hai salutato. Una preghiera e un sorriso, aiutaci da lassù”.

Di seguito il video dell’intervento di Salvini e, al minuto 35, il saluto a Rosy Guarnieri.