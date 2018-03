Sciopero dei sindacati di base: treni a rischio per l’8 Marzo

Liguria. L’8 marzo, in concomitanza con la giornata della donna, i sindacati di base hanno annunciato uno sciopero generale che comprende anche i trasporti.

In Liguria, per i treni a lunga percorrenza sono previste modifiche sul programma di circolazione su due collegamenti tra Ventimiglia e Milano Centrale, in particolare il 139/140 da Ventimiglia a Milano in partenza alle 9.12 sarà originato da Genova Piazza Principe, così sarà limitato a Principe il 141/142 in partenza da Milano centrale alle 7.10 e diretto a Ventimiglia. Possibili limitazioni anche sulla tratte urbane e metropolitane.

Allo sciopero di Usb previsto dalla mezzanotte fino alle 21 a cui si sommano quelli di Osr Orsa Ferrovie e di Cub Trasporti, dalle 9 alle 17.

Trenitalia garantisce la circolazione delle Frecce, mentre Italo pubblica una lista dei treni garantiti. Come sempre, inoltre, viaggeranno i treni inseriti nella lista dei servizi minimi garantiti, nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Gli scioperi generali coinvolgeranno anche aerei e mezzi pubblici locali.