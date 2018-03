A Savona un seminario formativo in zooantropologia della devianza

Savona. Qual è il profilo comportamentale e criminale del maltrattatore e uccisore di animali? Quali sono le conseguenze sui minori dell’esposizione alla violenza nei confronti degli animali? Come affrontare questo tipo di violenza? Sono alcune delle domande a cui cercherà di rispondere la Protezione Animali di Savona che, in collaborazione con Progetto Animanà, presenta un seminario formativo, a cura di LINK-Italia A.P.S., che si svolgerà a Savona con l’obiettivo di “facilitare interventi di rete tra gli operatori che si occupano della cura e della protezione degli animali e gli operatori che si occupano della tutela, cura e protezione dei minori e di tutte le persone oggetto di violenza, in considerazione della necessità di un’attività sempre più innovativa, capillare e multidisciplinare fra istituzioni, enti, organizzazioni e associazioni nello sviluppo e messa in atto di programmi e interventi atti a prevenire la violenza e a mitigarne gli effetti”.

Il seminario ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Savona, di SIUA-Istituto di Formazione Zooantropologica, dell’Associazione Nazionale Sociologi- Dipartimento della Liguria e di ViSION – Victimology Support Internationale Observatory and Network. E’ è rivolto a tutta la cittadinanza, ai professionisti del settore (educatori, assistenti sociali, insegnanti, sociologi, giornalisti, medici e medici veterinari), ai rappresentanti della Forze dell’Ordine, ai funzionari di Polizia Locale della provincia, alle guardie zoofile volontarie ed ai volontari delle associazioni per la tutela degli animali, in forma singola o associata.

L’evento si terrà il 24 marzo, dalle 8,30 alle 18, nella sala mostre (piano terra) del palazzo della provincia (via Sormano 12), l’ingresso è libero e gratuito, ma è necessaria la richiesta di iscrizione, da inviare via mail entro il 22 marzo alla segretaria organizzativa Paola Valenti (paolavale08@libero.it, tel. 329 3518772) o tramite la piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-seminario-formativo-in-zooantropologia-della-devianza-link-correlazione-tra-maltrattamento-e-43533823839?aff=es2. Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Link-Italia è una Associazione di Promozione Sociale costituita da specialisti dei settori dell’educazione, prevenzione, trattamento, repressione, analisi della violenza e del crimine che opera per colmare il vuoto scientifico, tecnico e operativo sul “Link” nel nostro Paese.