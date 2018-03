Savona. E sono otto. Il Savona va a gonfie vele, inanellando risultati utili. Venti punti conquistati negli ultimi otto turni, ma soprattutto un gioco sempre più brillante, vivace e concreto. I successi non arrivano per caso: la squadra ha personalità, si esprime al meglio e raccoglie i frutti della sua crescita.

I biancoblù hanno riscattato la pesante sconfitta dell’andata con il Seravezza Pozzi, restituendo ai versiliesi le tre reti di scarto: al Bacigalupo è finita 3 a 0, con doppietta di Ferrando e un gol di Gallo.

La cronaca. Marcello Chezzi presenta il Savona con Bellussi, Vittiglio, Grani, Gallo, Ferrando, Venneri, Tognoni, Fofana, Gomes de Pina, Balestrero, Bacigalupo. Lo schema è il 4-1-4-1.

Le riserve sono Bonavia, Severi, Guarco, Bruzzone, Magni, Pare, Anselmo, Saccà, Mehmetaj.

Mister Vangioni schiera il Seravezza Pozzi con Cavagnaro, Syku, Maccabruni, Biagi, Fedi, Fiale, Borgia, Bortoletti, Bruzzi, Benedetti, Bedini. Toscani in campo con il 5-3-2.

A disposizione ci sono Gerini, Raffo, Del Freo, Bongiorni, Ramacciotti, Galletti, Dal Lago, Galloni, Nardini.

Dirige l’incontro Matteo Frosi della sezione di Treviglio, coadiuvato da Nicolò Moroni (Treviglio) e Michele Faini (Brescia). Padroni di casa in campo con la divisa giallo con banda trasversale blu sulla maglia; ospiti con il completo a quarti verdeazzurri.

I primi ad attaccare sono gli ospiti che guadagnano un corner, sul quale Bruzzi manda a lato. Un corner anche per il Savona, al 6°, è arriva subito il gol: azione manovrata, la difesa ospite rinvia male, Venneri di testa prolunga per Ferrando che in scivolata mette in rete.

Il Seravezza si fa avanti al 10°, guadagnando una punizione; conclusione di Benedetti, a lato. Al 12° Balestrero conquista il terzo angolo per i biancoblù: sugli sviluppi azione concitata, si conclude con Cavagnaro che blocca la sfera.

Al 13° un colpo di testa di Gomes è debole e facile preda per il portiere ospite. Il Savona, ben messo a centrocampo, pur giocando controvento riesce ad esprimere un bel gioco.

Al 16° una conclusione di Bruzzi chiama Bellussi alla prima parata, deviando in angolo. Al 21° ci prova Gallo da distanza siderale: fuori misura.

Al 27° va al tiro ancora Bruzzi: a lato. Al 28° ancora un angolo per gli ospiti: palla al limite per Syku, conclusione a botta sicura, ribattuta in corner da Balestrero. Il Seravezza colleziona tiri dalla bandierina, arrivando a quota cinque, ma i locali resistono bene all’offensiva rivale.

Al 33° Gomes recupera un pallone che sembrava perso e tiene viva l’azione dei savonesi, ma il tentativo di Bacigalupo è preda di Cavagnaro.

Dopo una manciata di secondi di recupero il primo tempo si conclude sul risultato di 1 a 0.

Nel secondo tempo al 2° Borgia scappa a Ferrando che lo ferma malamente: cartellino giallo.

È sempre la squadra di casa a fare il gioco e a manovrare con più frequenza; le rare iniziative ospiti sono rapidamente disinnescate dalla retroguardia biancoblù. All’11° conclusione di Tognoni: a lato. Tanti errori da ambo le parti e ritmo nettamente calato rispetto al primo tempo.

Al 18° ci prova Gomes: respinto in angolo. Al 19° nel Seravezza Pozzi entra Bongiorni al posto di Syku. Al 25° un tiro di Gomes viene deviato in corner; sugli sviluppi c’è la deviazione di Fofana: Cavagnaro para.

Al 28° cartellino giallo per Fofana. Un cambio per parte al 29°: Saccà per Tognoni tra i locali e Raffo per Bedini tra gli ospiti.

Al 37° Chezzi inserisce Guarco al posto di Balestrero. Al 38° fallo di Maccabruni su Saccà: la punizione viene calciata da Gallo che con un destro a mezza altezza scaglia la palla in rete, realizzando il 2 a 0.

Cambio al 39°: Galloni sostituisce Borgia. Al 40° punizione di Gallo dalla destra, in area Ferrando devia e mette in rete: 3 a 0.

Al 42° dentro Del Freo per Bruzzi e Magni per Gallo; al 45° Mehmetaj sostituisce Gomes. Saccà va al tiro: il portiere si rifugia in angolo.

I minuti di recupero sono tre. Altre due sostituzioni al 46°: Nardini per Benedetti tra gli ospiti e Bruzzone per Fofana tra i locali. Finisce 3 a 0.

Domenica 18 marzo i biancoblù saranno ospiti del San Donato Tavarnelle: c’è un’altra sconfitta dell’andata da vendicare. In classifica il Savona ha agganciato al settimo posto proprio il Seravezza Pozzi.