Savona. Una risposta e un chiarimento rispetto alle voci e rumors su possibili cambi nella giunta comunale di Savona. Arriva direttamente dal sindaco Ilaria Caprioglio, che smentisce con forza la ricostruzione pubblicata questa mattina da IVG.it (leggi l’articolo) in merito al nuovo assetto di giunta che il primo cittadino avrebbe in mente per la seconda parte di mandato amministrativo a Palazzo Sisto.

“Nulla di quanto apparso sugli organi di informazione, online o carta stampata, in merito a presunti retroscena o anticipazioni su nuovi assetti di giunta, rimpasti o altri avvicendamenti corrisponde a verità. Le uniche valutazioni al momento riguardano l’eventuale sostituzione dell’assessore Paolo Ripamonti, eletto al Senato, se e quando dovesse decidere di rinunciare a portare avanti il proprio incarico” precisa Ilaria Caprioglio, che ha voluto rasserenare gli animi già abbastanza agitati all’interno della coalizione di centrodestra a Palazzo Sisto.

“Ogni singolo elemento della squadra che amministra Savona, nel rispetto del mandato degli elettori, gode della stima del sindaco: stiamo facendo un grande lavoro per rilanciare la città, portando avanti il programma amministrativo, nonostante le moltissime difficoltà ereditate e gli ostacoli che si presentano ogni giorno” aggiunge ancora il sindaco savonese.

“In questo impegno non c’è spazio per ambizioni personali, strategie da prima repubblica o giochini politici. Smentiamo categoricamente tutte le fantasiose ipotesi di fantapolitica apparse nelle ultime ore. Piuttosto che far tornare la vecchia politica a Savona, come ho già detto più volte, sarei disposta a fare un passo indietro io” conclude Caprioglio.