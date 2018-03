Savona, il segretario Vigliercio (Pd): “C’è l’emergenza rifiuti e la sindaco pensa ai giochini della politica”

Savona. “La lettura dei quotidiani e giornali savonesi di oggi lascia francamente sconcertati. Prima ci parlano del concreto rischio che entro 48 ore ad Ata venga interdetta la possibilità di consegnare i rifiuti alla discarica del Boscaccio e di conseguenza che la città possa essere invasa dai rifiuti. È incredibile che si possa essere arrivati all’improvviso in un simile emergenza, ma almeno si dovrebbe supporre che in queste ore tutte le energie degli amministratori siano concentrate sulla necessita di sventare tale pericolo per i cittadini. Invece, subito dopo i quotidiani danno conto del balletto politico tra le forze di maggioranza sul prossimo rimpasto di giunta”.

Non usa mezze parole il segretario provinciale del Pd Giacomo Vigliercio nel suo affondo al sindaco Ilaria Caprioglio e all’amministrazione comunale savonese, alle prese con complicati equilibri di maggioranza mentre scoppia l’emergenza rifiuti con l’ultimo caso che riguarda Ata, con il pericolo di peggiorare ancora situazioni di sporcizia e degrado.

“La sindaco parla di giochini politici come se lei ne fosse una vittima il giorno dopo essere andata a Genova da Toti per ricevere istruzioni esattamente per dirimere quei giochini, evidentemente messi in atto dai componenti della sua maggioranza politica”.

“Il punto è che la città non può aspettare. Se il sindaco e la sua amministrazione sono in grado di affrontare i problemi e di risolverli lo facciano. Altrimenti questa incapacità sarebbe una buona ragione per farsi da parte” conclude il segretario Vigliercio.