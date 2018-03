Savona, sabato conferenza sul “Karma della sofferenza”

Savona. Sabato 3 marzo alle ore 14.30 presso il Cesavo di Savona (Via Nizza 10a) Giuliano Falciani, presidente e fondatore dell’Associazione Saras, propone una conferenza dal titolo: “Karma della sofferenza: missione divina o purificazione?”.

“Che cos’è veramente il Karma? Come si crea e come influenza la vita di ognuno di noi? – si chiedono gli organizzatori – E’ importante riconoscere che le opportunità, le direzioni, le deviazioni, i successi e i fallimenti della vita sono il risultato non solo delle nostre esistenze passate ma anche dell’esercizio del libero arbitrio nella vita di oggi: la nostra capacità di scegliere e di discernere. Il Karma non determina solo la sofferenza ma è tutto ciò che a noi ritorna, perchè a suo tempo da noi stessi generato attraverso azioni e pensieri; se opportunamente compreso e accettato, esso diviene un insostituibile strumento per accellerare il proprio percorso di crescita personale”.

Nella conferenza vengono fornite “le chiavi di lettura essenziali per riconoscere, nelle personali condizioni e situazioni della vita, il proprio percorso karmico che a volte è di purificazione e altre volte di servizio agli altri”.

Giuliano Falciani è un ricercatore e relatore nel campo delle scienze umanistiche, filosofiche e spirituali. E’ il fondatore e presidente dell’Associazione culturale Saras. Le sue ricerche e l’intensa attività divulgativa, si concentrano maggiormente nell’approfondimento delle metodologie di crescita interiore individuali utili per vivere e superare l’attuale momento di cambiamento storico.

L’associazione culturale SaraS è un organizzazione indipendente no-profit che da oltre vent’anni conduce studi e ricerche su temi ambientali, sociali, economici ed etici. Lo scopo della sua attività di studio e informazione, è di guidare l’attenzione dell’opinione pubblica su aspetti importanti della nostra società così da sensibilizzarne comportamenti e atteggiamenti, per accrescere il senso di responsabilità su questioni che richiedono una seria presa di coscienza.