Savona ricorda militante antifascista

Savona. Il 16 marzo anche Savona ha ricordato l’anniversario della morte di Dax, Davide Cesare, militante antifascista ucciso a Milano nel 2003 per mano neofascista. Uno striscione con la scritta “Il fascismo uccide, Dax vive!” è stato appeso vicino al Mercato Civico per non dimenticare quella nera notte di quindici anni fa, dove perse la vita Dax e un altro compagno fu gravemente ferito in seguito a numerose coltellate. “Dax è vivo, e lotta insieme a noi! ” afferma il coordinamento antifascista di Savona.