Savona, nuova operazione antidroga dei carabinieri: recuperata un’agendina coi nomi dei presunti “clienti”

Savona. Dieci ragazzi segnalati alla prefettura come consumatori di droga, una denuncia per spaccio, il sequestro di 10 grammi di stupefacenti e, soprattutto, il recupero di un’agendina contenente i nomi ed i numeri di presunti acquirenti e consumatori di droga. E’ questo il bilancio dell’ultima operazione messa in atto dai carabinieri della compagnia di Savona contro il consumo e lo spaccio di stupefacenti tra i più giovani.

Dall’inizio della settimana i militari hanno intensificato i controlli in piazza Monticello e piazza Aldo Moro, zone di ritrovo di giovani e meno giovani e ormai tristemente note per le attività illecite collegate alla droga.

Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno segnalato alla prefettura dieci giovani per consumo di sostanze stupefacenti; ne hanno deferito uno all’autorità giudiziaria per spaccio e per possesso di oggetti atti ad offendere e recuperato circa 10 grammi di droga di vario genere.

Ma il recupero più importante è stato effettuato durante la perquisizione di uno dei fermati. Nonostante fosse ben occultata, i carabinieri hanno ritrovato un’agendina contenente vari nomi e numeri di telefono, probabilmente di acquirenti e assuntori. Il “registro” è tuttora al vaglio degli inquirenti.

I controlli non si sono limitati a questo: sono state eseguite anche tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti pregiudicati residenti nei territori di Savona, Stella e Albisola.