Savona. “Assessore ai trasporti, hai fallito. Dimettiti”. “Il trasporto pubblico va vivere la città, non uccidetelo”. Due striscioni eloquenti, trancianti, senza possibilità di replica. Sono quelli esposti oggi pomeriggio dai lavoratori di Tpl nel corso del consiglio comunale di Savona in cui, tra i punti all’ordine del giorno, c’era anche l’approvazione dello schema di accordo di programma per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito della provincia di Savona per gli anni 2018/27.

Una protesta che parte da lontano, ossia dalla decisione della Provincia di indire una gara per individuare un soggetto privato pronto a subentrare alle istituzioni nella gestione del trasporto pubblico. Una scelta duramente contestata, fin da subito, dai sindacati, anche perché contrastante con quelle delle altre provincie liguri (che hanno optato per la gestione in house o, nel caso di Genova, hanno sì indetto una gara ma manifestando l’intenzione di fare il possibile per mantenere il servizio pubblico).

E così oggi, all’inizio del consiglio comunale, i lavoratori si sono presentati in massa nell’area riservata al pubblico, “armati” di striscioni di protesta contro l’assessore ritenuto il principale colpevole della possibile privatizzazione, ossia Silvano Montaldo. Oltre ai due già citati, un terzo lenzuolo per proporre una soluzione alternativa: “Compriamo noi le azioni, fate spazio ai lavoratori”.

Il loro arrivo ha dapprima colto di sorpresa il presidente del consiglio comunale, Renato Giusto, che è arrivato a minacciare di sgombrare l’aula in caso di schiamazzi o proteste eccessive; quindi si è arrivati ad un accordo, con Giusto che ha annunciato, in via eccezionale, una sospensione del consiglio per far conferire una delegazione di lavoratori con i capigruppo.

Ciononostante, le proteste sono ciclicamente ricomparse durante il consiglio, con i lavoratori che hanno più volte interrotto Montaldo nei suoi interventi. Durante la discussione del punto numero 4 ad esempio, quello sul bilancio, hanno iniziato in gruppo a picchiare i piedi a terra, belare e gridare resistendo a ogni “reprimenda” di Giusto, ed impedendo di fatto per diversi minuti lo svolgimento regolare del consiglio. Al termine della discussione sul bilancio Giusto ha finalmente accordato una sospensione, trasformando il consiglio comunale in una seduta aperta in cui i rappresentanti dei lavoratori hanno potuto interloquire con l’amministrazione.

