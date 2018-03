Savona. “Siamo la prima amministrazione che ha messo in campo un piano di azione per difendere e tutelare le palme e a bilancio abbiamo sempre messo molte risorse per il verde pubblico, più di altri in passato…”. Lo ha detto questa mattina l’assessore comunale Pietro Santi, nel corso di una conferenza stampa nella quale è stato fatto il punto sulla situazione del verde pubblico in città e sulla lotta contro il punteruolo rosso che sta ancora affliggendo il nostro patrimonio arboreo in tanti comuni della riviera e del savonese. Presenti anche il Dirigente Marco Delfino, il funzionario Nicola Berlen, i responsabili di ATA Spa Danilo Pollero e Bruno Maglio e i rappresentanti del Lions Club Savona.

E l’assessore ha presentato alcuni dati: “Nella seconda metà del 2016 abbiamo piantumato 23 cipressi al cimitero di Savona sostituendo piante che si erano ammalate o erano cadute negli anni precedenti, abbiamo piantumato 8 lecci in corso Italia e uno in piazza Sisto IV. Nel 2017 abbiamo continuato gli interventi con altri 9 cipressi al cimitero, 7 lecci in corso Italia, 4 tigli in piazza del Popolo durante la Festa dell’Albero e due liquidamba (simili ai platani). Oggi in piazza del Popolo verranno tolti 10 ceppi di altrettanti alberi purtroppo eliminati per l’età, e la prossima settimana ne saranno piantumati altri 10 nuovi. In questo modo avremo totalmente ripristinato la piazza nel suo patrimonio arboreo”.

Foto 2 di 2



“In questi quasi due anni di mandato abbiamo voluto fare un lavoro di risistemazione del verde: erano anni che non venivano sostituite le piante secche o troppo anziane. Noi ci siamo invece impegnati a rimpiazzare le piante vecchie con quelle nuove, che rappresentano il futuro della nostra città” ha aggiunto ancora l’assessore savonese.

Infine: “Sono convinto che con la sostituzione dei pini di corso Tardy e Benech abbiamo dato un segnale di attenzione per il patrimonio arboreo di Savona”.

Tuttavia, a tenere banco restano le palme: “Tutti conosciamo l’attuale situazione, e Savona ancora può ritenersi fortunata perché il danno qui è stato minore rispetto ad altri Comuni rivieraschi. Nonostante le grandi difficoltà di bilancio posso dire con grande orgoglio che siamo stati la prima amministrazione di Savona ad investire, lo scorso anno, 55 mila euro non solo per tagliare le palme malate ma anche le prime cure preventive contro il punteruolo rosso. Facendo un po’ di polemica, se queste cure fossero state fatte negli anni precedenti non saremmo a questa situazione drammatica…”.

“E’ mia intenzione come assessore all’ambiente cercare quest’anno di sostituire una buona percentuale di palme abbattute. I primissimi interventi saranno in piazza Saffi, dove ne sono state tagliate tre, e sul lungomare delle Fornaci, e ci impegniamo a farli prima dell’estate. Ogni pianta costa circa 6.000 euro: alcune saranno donate da privati, per le altre dovremo fare uno sforzo ma ci daremo da fare” ha concluso l’assessore savonese.

Un focus sulla situazione del verde pubblico è arrivato dall’agronomo Danilo Pollero, uno dei responsabili di Ata per il servizio cittadino: “Il verde di Savona ha avuto negli ultimi 15 anni un incremento dal punto di vista quantitativo decisamente importante. All’inizio del 2000 il verde gestito dal Comune di Savona era pari a circa 180 mila metri quadri, oggi siamo quasi a 300 mila. Stiamo parlando solo della superficie permeabile, escludendo dal conteggio i vialetti o le aree asfaltate… Ad esempio corso Ricci, che ha 544 alberi, conta solo per 800 mq”.

“Anche la qualità del verde è migliorata, sono stati apportati negli anni decisi miglioramenti nella gestione: ad esempio abbiamo alzato a 40 il numero di tagli dell’erba ogni anno”.

“Abbiamo quindi una situazione sul verde pubblico in continuo miglioramento, e nonostante la crisi di bilancio del Comune stiamo cercando di mantenere invariata la manutenzione. Ricordiamo alle persone che camminano nelle aiuole o vi fanno camminare i loro animali che in questo modo causano un danno non da poco al verde urbano” ha evidenziato Pollero.

Quanto alla situazione delle palme in città: “Fin dal 2010 abbiamo iniziato a monitorare le palme pubbliche dando anche un occhio a quelle private. Devo dire con orgoglio che anche grazie al nostro monitoraggio la prima infezione nel 2014 stata affrontata entro tre giorni da quando abbiamo individuato i primi sintomi. Nel 2015 Ata elaborò un piano di prevenzione che è stato attuato a settembre di quest’anno, quando ormai ‘i buoi erano fuggiti dalla stalla’: nel 2015 furono colpite cinque palme, nel 2016 nove, lo scorso anno 107 private e 47 pubbliche… Abbiamo dovuto abbatterle tutte, come da obbligo di legge. E un’altra decina di palme sarà abbattuta quest’anno”.

“Da ottobre 2017 abbiamo già fatto 6 irrorazioni su tutte le palme della specie colpita, Phoenix Canariensis (prima degli abbattimenti erano 151) per cercare di fermare l’infestazione” conclude Pollero.

Presenti anche l’associazione Lions, con le delegazioni di “Savona Priamar” e “Savona Torretta”: per la Giornata nazionale dell’Albero di fronte ai ragazzi delle scuole medie Pertini sono stati piantati 4 tigli e sono stati apposti dei cartelloni descrittivi tradotti in inglese dall’associazione “Guardami negli Occhi”. “Speriamo che i ragazzi che hanno partecipato possano vedere questi alberi crescere insieme a loro”.