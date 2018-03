Savona. In occasione della prossima Festa della Donna si è svolta, nella palestra Luigi Sicco nel palazzetto dello sport di via Mentana a Savona, una lezione gratuita teorico-pratica di difesa personale dedicata alle donne, organizzata dal Comitato regionale Fijlkam Liguria e fortemente voluta dal presidente Filippo Faranda, dal fiduciario regionale MGA maestro Daniele Berghi (docente nazionale MGA) e dalla maestra Stefania Bavoso (componente del team nazionale MGA Donna).

Lo scopo della lezione è stato quello di rendere le donne consapevoli della necessità di intervenire per fermare il crescente diffondersi delle violenze nei loro confronti. Per questo motivo molte donne di tutte le età hanno partecipato alla lezione mostrando grande interesse ed entusiasmo.

All’iniziativa hanno aderito l’assessorato allo sport del Comune di Savona, il Coni provinciale di Savona e l’Associazione Telefono Donna.

La giornata in rosa si è aperta con i saluti dell’assessore allo sport del Comune di Savona, Maurizio Scaramuzza, del delegato provinciale del Coni, Roberto Pizzorno, del presidente del Comitato reginale Fijlkam, Filippo Faranda, e della componente del team Nazionale MGA Donna, Stefania Bavoso.

L’MGA, Metodo Globale di Autodifesa, non è nato solo per contrastare la violenza dal punto di vista fisico, ma anche per fornire preziose informazioni su come prevenire e/o gestire un’eventuale aggressione. Lo scopo è quello di valorizzare le potenzialità che ogni donna ha e che troppo spesso dimentica: qualsiasi donna è in grado di difendersi, a prescindere dalla propria fisicità, sfruttando piccoli ma efficaci accorgimenti.

È un metodo di semplice apprendimento e con ottime potenzialità, collaudato ormai da decenni di corsi erogati presso associazioni, pubblica amministrazione, Polizia di Stato.

Lo scorso 15 novembre, a Roma, la Federazione, per essere sempre più professionale e vicina alle donne, ha istituito il team nazionale MGA Donna, composto da otto donne esperte nei vari settori federali (lotta, judo, karate, ju-jitsu). Uno degli obiettivi fondamentali di questo progetto è quello di dare alle donne gli strumenti emotivi e cognitivi per poter cogliere i prodromi della violenza e poter agire al riparo da responsabilità penali e/o risarcitorie, fornendo, quindi, anche informazioni di carattere psicologico e legale.

Le donne hanno sicuramente tutti i mezzi a disposizione per potersi difendere attivamente, ma troppo spesso manca loro la consapevolezza di questa forza interiore: “la forza oltre l’apparenza“.

L’auspicio del Comitato regionale Fijlkam è che giornate come questa non restino episodi isolati, ma possano perpetuarsi con la frequentazione, da parte elle donne, dei corsi di MGA che sono organizzati presso moltissime società affiliate Fijlkam.