Savona, in consiglio comunale nasce il nuovo gruppo “Lista civica 2.0, Uniti per Savona – Caprioglio Sindaco”

Savona. Si chiama “Lista civica 2.0, Uniti per Savona – Caprioglio Sindaco” il nuovo gruppo consigliare nato all’interno del parlamentino comunale di Savona. A farne parte saranno i consiglieri comunali Giancarlo Dogliotti, Alberto Marabotto, Elda Olin Verney, Simona Saccone Tinelli, Andrea Sotgiu, Alessandro Venturelli, che hanno deciso di unirsi in un unico gruppo (che, tra l’altro, sarà il secondo gruppo più numeroso del parlamentino savonese).

La nuova formazione, quindi, nasce dall’unione del gruppo “Lista Civica per Ilaria Caprioglio” e del gruppo misto. A svolgere il ruolo di capogruppo sarà Alessandro Venturelli.

Come tivela il nome, il gruppo intende dare “totale sostegno al sindaco Caprioglio e al suo programma amministrativo. Il nuovo gruppo appoggerà con convinzione e impegno l’operato del Sindaco, facendosi portatore di proposte costruttive per aiutarla nell’attività amministrativa per cambiare Savona e dare risposte ai cittadini”.