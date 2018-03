Savona celebra la Giornata Internazionale dedicata alle donne

Savona. La città di Savona celebra l’Otto Marzo, Giornata Internazionale dedicata alle Donne. “Anche quest’anno sono numerose le iniziative messe in campo insieme alle associazioni del territorio savonese per l’occasione” spiega Barbara Marozzi, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Savona.

Per celebrare la ricorrenza è previsto un ricco programma di eventi anche nei giorni precedenti, per raccontare diverse storie al femminile. “Ci siamo coordinati con tutte le realtà associazionistiche al fine di garantire la migliore proposta possibile per la cittadinanza: ringrazio le associazioni del territorio – che come sempre, hanno risposto compatte e con entusiasmo – per il costante lavoro che svolge con passione e dedizione”.

Ecco tutte le iniziative del territorio savonese:

Mercoledì 7 marzo

Associazione Papà Separati liguria

Comune di Savona – Sala Rossa

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presentazione del libro di Davide Stasi ”

Stalker sarai tu “, presentato da Anna Rosso dell’Associazione Papà

Separati Liguria. Sarà presente oltre allo scrittore, la casa editrice

ERGA di Genova.

Giovedì 8 marzo 2018

UDI- Unione Donne Italiane

Ore 10.30 Partenza dalla Chiesa dei due Leoni per depositare fiori al

Cippo de La Strà

Ore 16.30 SMS Fornaci-Anteprima proiezione filmato con intervista a donna

savonesi protagoniste delle lotte per i diritti- Segue rinfresco

Giovedì 8 marzo 2018

SEZ. SOCI COOP LIGURIA di Savona

Coop. Di Savona- Sala punto d’incontro via Baracca 1 r (4° piano)

ore 16.30 Lavori da donne. Il lavoro come strumento di realizzazione per

promozione sociale.

Intervengono: Wilma Pennino, imprenditrice del settore turistico;

Francesca Zangani, Coop Liguria, Responsabile Selezione

e sviluppo del personale. Al termine rinfresco.

Giovedì 8 marzo 2018

TELEFONO DONNA

Caffè Storico di Savona- Via Paleocapa 146 r

ore 17.00-19.00 “Raccontarsi attraverso l’Arte”. Aperitivo con l’artista

Maiella Tissone, pittrice e attrice, che incontrerà le volontarie di

Telefono Donna e tutti coloro che vorranno partecipare, per narrare la sua

storia di donna approdata alla pittura dopo variegate esperienze di vita.

Durante l’incontro verranno esposte alcune opere dell’artista (quadri e

borse e foulard tratti dalle sue opere).

Giovedi 8 marzo 2018

TELEFONO DONNA

Ad Arnasco si terra’ una gara podistica non competitiva denominata “Il

miglio rosa di Arnasco” a favore di Telefono Donna

Giovedi 8 marzo 2018

Sportello Antiviolenza “Alda Merini”- Albissola Marina

Ore 18.00 1° Marcia a 4 zampe contro la violenza.

Venerdì 9 Marzo 2018

FIDAPA BPW Italy- Sez. di Savona

Sala Cappa presso Città dei Papi, Via dei Mille 4- Savona

Ore 19.00 Presentazione dell’evento dal titolo: “Donna e…motori”.

Incontro con Michela Bruzzone.

VENERDI’ 9 MARZO 2018

USEI

Comune di Savona- Sala Consiglio (lato Pubblico)

Ore 15.30-18.30 Convegno intitolato “Il Potere delle Donne”, per dare

risalto alle Donne che esercitano ruoli di potere al servizio dei propri

cittadini, soprattutto nel campo politico diplomatico sperando possa

servire d’esempio per le nuove generazioni, e di conseguenza inoltrarsi in

un mondo professionale sempre più paritario.

Sabato 10 Marzo 2018

Fratellanza Donne

Ore 10.30-12.30 Comune di Savona, Sala Consiglio- Lato Pubblico. Donne

Extravagante- “Per il mondo da sole si può fare “. Racconti e proiezioni

dei viaggi in solitaria di Erica Borio;

Ore 16.00-18.00 P.zza Sisto IV Presidio mensile di sensibilizzazione

contro la violenza sulle Donne e sui Minori;

Sabato 10 marzo 2018

UDI- Unione Donne Italiane

Coop. Di Savona- Sala punto d’incontro via Baracca 1 r (4° piano)

Ore 16.30 Proiezione video con interviste a savonesi protagoniste di

conquiste civili- “Poesie in ricordo di Hayet” e tavola rotonda.