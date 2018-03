Savona: inaugurazione al Priamar della mostra di Carlo Pasini

Savona. L’associazione culturale Med Artium (Aderente ARCI) di Savona ha promosso per oggi alle 16.30, al Palazzo del Commissario (Fortezza del Priamar – Savona), con il saluto della Sindaco di Savona, della Presidente dell’Associazione Med Artium e l’illustrazione dell’evento da parte del Maestro Carlo Pasini, la mostra dal titolo: Carlo Pasini “Inside” Aldo Mondino.

L’esposizione, curata da Valerio Dehò, presenta una ricca selezione di quadri, sculture ed installazioni a terra del Maestro Carlo Pasini ed una raccolta di quadri, pastelli, disegni, tecniche miste e sculture di Aldo Mondino, artista di fama internazionale, opere del quale sono presenti nei più importanti musei del mondo e del quale Pasini fu amico e collaboratore dal 2000 al 2005. Come ha sinteticamente scritto il Maestro Carlo Pasini: “..il perché di questa mostra a Savona è semplice e quasi “banale”: sia Aldo che io abbiamo girovagato in lungo e in largo per il territorio ligure, lavorando con galleristi e gallerie; nelle vostre fornaci ci siamo cimentati con la ceramica e non in ultimo: qui abbiamo piacevolmente soggiornato”.

Il catalogo della mostra, verrà presentato al finissage della medesima. L’esposizione (che gode del Patrocinio della Città di Savona), sarà aperta fino a sabato 31 marzo. L’Associazione Culturale Med Artium ringrazia per il sostegno e la collaborazione alla propria attività la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi sede di Savona. Orari: giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.