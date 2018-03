Savona, accordo tra Ata e Fg Riciclaggi. Montaldo: “Mediazione fondamentale nell’interesse della città”

Savona. “E’ stata trovata una mediazione fondamentale nell’interesse della città di Savona e del servizio di raccolta dei rifiuti”. Questo il commento dell’assessore Silvano Montaldo dopo l’esito del faccia a faccia in Comune tra Ata spa e la Fg Riciclaggi, protagoniste di un braccio di ferro per alcune fatture non pagate. Nel primo pomeriggio si è raggiunto un accordo tra le parti, dopo il vertice convocato dallo stesso assessore Montaldo per trovare una soluzione positiva. “Sono molto soddisfatto dell’intesa raggiunta tra le due aziende: in questo modo non ci saranno ripercussioni sulla pulizia della città” aggiunge l’assessore savonese.

All’incontro a Palazzo Sisto hanno preso parte i vertici di Ata rappresentati dal presidente Alessandro Garassini, e dall’amministratore delegato Matteo Debenedetti, oltre ai rappresentanti della Fg Riciclaggi: Ata pagherà le fatture ancora arretrate per un importo pari a circa 350 mila euro.

La “guerra” tra le due aziende era sfociata ieri mattina con la chiusura, da parte della Fg Riciclaggi, della discarica di via Caravaggio, con il conseguente blocco dei camion di Ata. L’azienda savonese si trova ad oggi in regime di concordato preventivo e non potrebbe effettuare pagamenti per debiti pregressi. I pagamenti arretrati dovranno essere valutati dal commissario.

“Ata si è impegnata con una mail formale e garantire gli arretrati sulle spese correnti dell’azienda, con modalità di pagamento stabilite tra le parti” sottolinea ancora l’assessore Montaldo, che aveva minacciato anche una ordinanza ad hoc per risolvere la questione. Forma e metodo che rientrano nei criteri stabiliti dal concordato preventivo stabilito per Ata.

Quindi, ad ora, pace fatta e nessun rischio per il servizio di raccolta rifiuti nella città della Torretta.