Sara Foscolo e Paolo Ripamonti fanno visita a Italiana Coke

Provincia. I candidati del centrodestra nel collegio uninominale alle elezioni politiche fanno visita allo stabilimento di Italiana Coke a Cairo Montenotte.

Quest’oggi, Sara Foscolo, candidata alla Camera dei deputati e Paolo Ripamonti, candidato al Senato, si sono recati nella sede valbormidese della ditta Italiana Coke. Era presente anche Francesco Bruzzone, candidato al Senato nella lista della Lega in Liguria.

“Da tempo – e non da oggi – seguiamo con grande attenzione la situazione di Italiana Coke, un’azienda importante per il nostro territorio”, sottolineano Ripamonti e Foscolo. “È fondamentale valorizzare le imprese liguri e della provincia di Savona ed evidenziare il ruolo essenziale dei lavoratori. Siamo da sempre vicini alla fabbrica e ai suoi dipendenti e l’attenzione da parte nostra non verrà mai a mancare”.