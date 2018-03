Salvare il presidio notturno dei vigili del fuoco al “Panero”: mobilitazione di 25 sindaci

Villanova d’Albenga. Protesta di 25 comuni del ponente savonese e dell’entroterra albenganese in merito alla chiusura del presidio notturno dei vigili del fuoco presso l’aeroporto Clemente Panero di Villanova d’Albenga. Pochi giorni fa era stato lanciato l’allarme da parte del sindaco Usb per la decisione presa dal comando e che potrebbe mettere a rischio certi interventi di soccorso o anti-incendio.

I sindaci dell’entroterra albenganese hanno raccolto l’invito del sindacato nella protesta ed hanno formalizzato congiuntamente una richiesta di incontro in Prefettura per scongiurare la chiusura di un presidio ritenuto fondamentale per il territorio e la sua sicurezza in caso di emergenze.

“Esprimiamo con forza la nostra netta contrarietà a questa ipotesi – dicono i sindaci – Un depotenziamento dei vigili del fuoco per il nostro territorio inaccettabile e che presenta rischi in caso di tempestività in interventi di soccorso o emergenza”.

“Già in precedenza, dopo la soppressione del Corpo Forestale dello Stato, avevamo chiesto un potenziamento dell’organico e del personale dei vigili del fuoco presso l’aeroporto Panero, anche per le caratteristiche di un territorio a rischio idrogeologico. Inoltre, il distaccamento H24 dei vigili del fuoco è elemento essenziale della stessa macchina di protezione civile”.

“Auspichiamo una soluzione positiva dall’incontro con il prefetto Cananà” concludono i sindaci.

Dal canto suo, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona ricorda che “il distaccamento di Villanova d Albenga è istituito come presidio antincendio aeroportuale come da disposizioni vigenti. L’area di competenza è esclusivamente quella all’interno del sedime aeroportuale. Nelle aree limitrofe il soccorso tecnico urgente è effettuato ordinariamente dal distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga”.