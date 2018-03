Savona. Cresce l’attesa per l’appuntamento che domani vedrà la cantante Annalisa protagonista di un incontro coi suoi fan alla libreria Feltrinelli Point di via Astengo a Savona. Nei giorni scorsi sono state decine e decine le persone che hanno acquistato l’album dell’artista carcarese garantendosi l’ambito “pass” per accedere all’incontro di domani.

Ad annunciare il suo arrivo a Savona era stata la stessa Annalisa dai suoi profili social: “Ho una super notizia. Per la prima volta posso darvi appuntamento nella mia città e questa cosa mi riempie di felicità, orgoglio ed emozione”.

Foto 2 di 2



L’appuntamento è per domani (domenica 4 marzo) al Feltrinelli Point di Via Astengo 11R, alle 15, per una delle tappe dell’instore tour che sta portando la cantante nata a Savona (e che vive sotto la Torretta) in giro per l’Italia.

Annalisa, reduce dal terzo posto di Sanremo, ora sta promuovendo il suo ultimo lavoro “Bye bye” uscito proprio dopo la partecipazione al Festival.

“Sarò a Savona ad incontrare tutti quelli che vorranno esserci! Vi aspetto” il messaggio di Nali per tutti i suoi sostenitori.

Dalla Feltrinelli Point di Savona viene precisato che l’accesso all’incontro è preferenziale per i possessori del pass che si ottiene acquistando il cd in libreria.