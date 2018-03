Savona. Domenica 11 marzo il Savona Rugby affronta in trasferta a Sant’Olcese l’Amatori Genova, alle ore 14,30, nel recupero della quarta giornata della poule Promozione del campionato di Serie C1. L’incontro avrebbe dovuto essere giocato domenica 4 marzo ma la Federazione ha fermato tutte le competizioni in ossequio delle elezioni; in questa domenica ci sarebbe dovuto essere un ulteriore turno di riposo in considerazione del Trofeo 6 Nazioni, ma le squadre si sono accordate per svolgere l’incontro ugualmente.

I genovesi sono estremamente determinati a puntare alla serie superiore ed al momento inseguono l’Ivrea (14 punti) stando in seconda posizione (11); per loro è quindi perentorio vincere per non perdere il contatto e per regolare l’eventuale promozione nello scontro diretto. L’Amatori di quest’anno è una squadra molto forte, rinforzata da giocatori di peso e d’esperienza, equilibrata sia in mischia che nei trequarti; gli scontri diretti della prima fase si erano conclusi con due vittorie dei blaugrana, anche se il differenziale nei punti e soprattutto nel gioco espresso in campo non avevano penalizzato troppo il Savona.

In casa biancorossa la sconfitta col Rho, terza di fila nel campionato promozione, ha scosso l’ambiente, portando a notevoli cambiamenti nella preparazione della squadra. Con molta umiltà l’allenamento ha rivisto alcuni fondamentali che in partita erano mancati, il placcaggio in particolare. Il lavoro ha ridato calma e sicurezza cercando di riportare l’ambiente alle prestazioni decisamente più gagliarde della prima fase.

L’attuale posizionamento, fanalino di coda, difficilmente potrà evolvere fino a posizioni di vertice ma non rispecchia l’effettivo valore del Savona; a questo punto la squadra ha modo di giocare senza pressioni, cercando di esprimersi al meglio e di togliersi piccole soddisfazioni, togliendo il granello di sabbia che può fermare qualche ingranaggio.