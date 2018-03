Caro Luigi,

capita che a seconda delle poltrone che si occupano nei vari Consigli amministrativi si faccia fatica anche solo a farsi ascoltare.

Capita insomma che a prescindere dalla “bontà” dalla “giustezza” di alcune proposte queste vengano del tutto disattese, neppure prese in considerazione.

Proprio per questo, pur condividendo appieno le Tue preoccupazioni circa il futuro delle palme (non solo) della nostra Riviera, non posso fare a meno di ricordare che quando, Tu Sindaco di Pietra Ligure ed io consigliere di minoranza, con il mio gruppo di allora (circa sei/sette/otto anni or sono), Vi presentai un’interrogazione proprio per chiedervi quali provvedimenti intendevate assumere per contrastare quella che era già allora qualcosa di più di una minaccia, l’esito dell’interrogazione (al pari di tante altre) fu negativo, ossia nessuna risposta.

Un caro saluto, a prescindere.