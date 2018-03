Pietra Ligure. “Forse Ciribì ha la memoria corta e non mi ricordo i contenuti della sua interrogazione (respinta), tuttavia ricordo all’ex consigliere di minoranza che il Comune di Pietra Ligure già all’epoca aveva affrontato il problema e predisposto un piano di prevenzione per arginare il punteruolo rosso e tutelare le nostre palme”. Così l’ex sindaco di Pietra Ligure e consigliere regionale del Pd risponde alla lettera dell’ex consigliere di minoranza Edoardo Ciribì sulla difesa della Riviera delle Palme.

“L’amministrazione comunale aveva predisposto interventi fitosanitari sulle base delle indicazioni ricevute dagli esperti, tanto è vero che del caso se ne era occupato anche Striscia la Notizia con alcuni servizi televisivi di Capitan Ventosa” aggiunge ancora De Vincenzi.

“Mi pare che la lettera di Ciribì sia abbastanza ingenerosa e fuori luogo rispetto alla realtà dei fatti. Quando ero sindaco avevano già messo a bilancio risorse per la tutela delle palme e la mia azione in Consiglio regionale è quella di aiutare i comuni nei loro interventi sul territorio, con la Regione che dovrebbe attivarsi per sostenere economicamente le amministrazioni comunali impegnati in una difficile lotta”.

“Il mio intervento e gli atti prodotti sono rivolti solo al mantenimento del nostro patrimonio arboreo ed evitare anche un danno di immagine per il nostro territorio, conosciuto proprio come Riviera delle Palme…” conclude De Vincenzi.