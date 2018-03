Ritmica: Atleticamente, numerosi successi al campionato regionale Csen

Andora. Gradini più alti del podio per le atlete andoresi dell’ASD Atleticamente, che domenica 11 marzo, a Genova, sono scese in pedana ben figurando nella prima prova del campionato regionale Csen di ginnastica ritmica, alla quale hanno partecipato venti ragazze allenate da Giorgia Giraldi e Giada Ricotti.

Le andoresi hanno condotto la gara con grande determinazione riuscendo a guadagnarsi successi e piazzamenti.

Tra le Junior Silver A vittoria per Bertolotto Giada.

Nel secondo livello, la Terza categoria vede Patriarca Giulia alla palla conquistare la medaglia d’oro seguita dalla compagna Prota Giulia che, con un’ottima prova, si aggiudica il secondo posto.

Terzo gradino del podio per Repaci Rebecca nella specialità cerchio.

Per la Seconda categoria, al cerchio, Oro per Patriarca Irene, medaglia d’argento per Denegri Giulia e bronzo per Campanaro Sofia.

Alla palla il podio è di nuovo tutto andorese, con oro per Qira Reme, argento per Salemi Camilla e bronzo per De Martin Natalie.

Nel primo livello Terza categoria, oro per Laurenti Sara alla palla e oro per Tagliabue Giulia e Bertini Sarah al cerchio.

Nella Seconda categoria, alla palla medaglia d’oro per Corciulo Milena, classe 2008, oro per Lucifora Rebecca, classe 2007, e ancora oro per Forlani Maya, classe 2006.

Al cerchio, classe 2009, oro per Ferraiolo Valentina e oro per Parentella Giada. Medaglia d’argento per Bruna Benedetta, classe 2007, oro per Morelli Ilenia al cerchio, classe 2006.

La seconda prova del campionato regionale si svolgerà domenica 22 aprile a Diano Marina.