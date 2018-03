Agg. ore 8.50: sono diventati 5 i km di coda sull’autostrada A10 tra Borghetto e Pietra Ligure, dove è stata istituita l’uscita obbligatoria. Un altro chilometro di coda si registra dopo Feglino, per via delle auto che al momento dell’incidente già transitavano nel tratto ora chiuso.

Provincia. Se ieri i savonesi erano rimasti per così dire “delusi” dalla poca neve caduta nonostante l’allerta rossa, questa mattina si sono dovuti ricredere. Sul levante della provincia, infatti, la neve cade copiosamente, dando origine a scenari da favola ma anche molti disagi per chi deve viaggiare.

Problemi per la circolazione ferroviaria: in crisi sia i treni in arrivo da Genova verso Savona (è stato necessario attivare dei bus sostitutivi) che quelli tra Finale Ligure e Savona (diversi i treni cancellati o in ritardo). Bloccata anche la viabilità autostradale, con la A10 chiusa tra Pietra Ligure e Savona a causa di un incidente senza feriti verificatosi poco dopo Spotorno al km 52. Si registrano inoltre 3 km di coda tra Borghetto e Pietra Ligure, ed ovviamente pesanti disagi sull’Aurelia proprio per via della chiusura della A10.

Tra Savona e Genova invece nessuna criticità, i mezzi spazzaneve lavorano senza sosta e l’unico problema segnalato, collegato probabilmente allo stop dei treni, è una lunga coda nei pressi del casello autostradale di Savona. Per la viabilità ordinaria, nell’entroterra si segnalano strade ghiacciate e al limite della transitabilità.

Per contro, a differenza di ieri la neve questa mattina si sta posando in gran quantità anche sulla costa, regalando ai savonesi scorci affascinanti. La città di Savona è completamente imbiancata, e così tutti i comuni costieri di levante (nella fotogallery le immagini).