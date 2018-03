Ecco i rimborsi di Trenitalia per il caos maltempo, tempistiche strette: entro domenica

Liguria. Nelle scorse ore è arrivata la notizia della disponibilità di Trenitalia a versare un rimborso integrale per tutti i biglietti di corsa semplice regionali non utilizzati, che hanno come origine e/o destinazione qualsiasi stazione della regione Liguria validi dal 1° al 3 marzo 2018.

Le tempistiche però sono molto strette, cosa che farà storcere il naso a molti: la richiesta, infatti, deve essere presentata entro domenica 11 marzo 2018 presso le biglietterie e le agenzie di viaggio che hanno emesso il biglietto oppure scrivere alla Direzione Regionale Liguria all’indirizzo rimborsi.drli@trenitalia.it allegando il biglietto originale (tagliando cartaceo o stampa del PDF se si tratta di un biglietto elettronico).

Nel comunicato stampa che annuncia il provvedimento, Trenitalia ricorda che in considerazione dell’allerta grave di protezione civile il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, Rete Ferroviaria Italiana, e’ stato costretto ad applicare il piano di emergenza grave e l’impresa ferroviaria si è attivata per riprogrammare i treni, instituire i bus e garantire l’assistenza.

Non senza disagi per gli utenti, che troppo spesso si trovano “appiedati” da una struttura viaria destinata ai pendolari forse non al passo con i tempi. Nel 2018 la neve è ancora il peggior nemico dei viaggiatori.