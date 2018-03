Savona. Mercoledì 7 marzo alle ore 15 la Carisa Rari Nantes Savona affronterà, nella piscina comunale Zanelli di Savona, l’Acquachiara ATI 2000 nell’incontro valevole per la 16ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto.

In considerazione del fatto che la partita si giocherà la vigilia della giornata dedicata alla Festa delle Donne, la società biancorossa, come già fatto in passato, ha deciso di offrire l’ingresso gratuito sulle tribune per tutte le donne.